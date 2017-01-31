هجر يضم ( تشامي الكاميروني) ويستعد للنجوم

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الدمام- حمود الزهراني

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر، تحضيراته استعداداً للمباراة المقبلة أمام النجوم ، والتي تجمع الفريقين عصر يوم الجمعة المقبل بالأحساء، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الأولى،

وبدأ المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” التدريبات باجتماع مع اللاعبين في منتصف الملعب ، بعد ذلك انطلقت التدريبات بالجري حول الملعب ، تبعها تدريبات لياقية عبر محطات مختلفة ،

فيما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس ، واختتمت الحصة بتدريبات تكتيكية منوعة .

من ناحية أخرى، أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الكاميروني “هيرفي تشامي” وذلك بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي مع أفضلية التجديد . وقضى الكاميروني “تشامي” البالغ من العمر28 عاماً أغلب مسيرته الاحترافية في أوربا؛ حيث بدأ مسيرته الكروية في عام 2006م مع نادي هيرتا برلين الألماني ،

وانتقل في العام التالي إلى نادي هامبورج الذي استمر معه حتى عام 2009م ، بعد ذلك انتقل لتمثيل عدد من الأندية الأوربية في التشيك والمجر وبولندا والسويد ، كما مثل نادي سيدي بلعباس الجزائري، والعروبة الإماراتي ، ليعود بعدها الموسم الماضي إلى أوربا عبر نادي غيريسون سبور التركي ، كما لعب هذا الموسم لفريق فيرينسي في الدوي الممتاز البرتغالي.