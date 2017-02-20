هجر يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة وج

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الدمام-حمودالزهراني

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته على ملعب النادي الرئيسي، وذلك بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة أحد، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكلا الفريقين .

وبدأ الفريق الهجراوي تحضيراته استعداداً للمباراة المقبلة أمام وج، والتي تجمع الفريقين عصر يوم الجمعة، على ملعب الملك فهد بالطائف، وذلك ضمن مباريات دور الستة عشر لكأس خادم الحرمين الشريفين .

واستهل المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” التدريبات باجتماع مع اللاعبين ، بعد ذلك انطلقت التدريبات بالجري حول الملعب ،

تبعها تدريبات لياقية عبر محطات مختلفة شملت الجري مابين الأقماع والقفز على الحواجز، وتقوية العضلات عبر كرات التوازن ، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس ، بعد ذلك خضع اللاعبون لتدريبات تكتيكية منوعة، ختمها الجهاز الفني بتقسيمة على ثلثي الملعب ، واختتمت التدريبات بتمارين الإطالة .