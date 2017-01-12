هجر يعاود تدريباته ويلتقي العدالة وديا

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الأحساء-البلاد

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته مساء أمس على ملعب النادي الرئيسي، وذلك بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين خلال فترة التوقف الحالية للدوري .

وبدأ المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” التدريبات باجتماع مع اللاعبين، شرح خلاله برنامج الفريق خلال فترة التوقف ، بعد ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين،

حيث أدت مجموعة تدريبات لياقية عبر محطات مختلفة ، في حين أجرت المجموعة الأخرى تدريبات بالكرة تعتمد على دقة التمرير، ولعب الكرة من لمسة واحدة، في حين خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس ،

بعد ذلك أجريت تقسيمة على مساحة معينة من الملعب، طُبقت خلالها عدد من الجمل الفنية، واختتمت التدريبات بتمارين الإطالة.

من جهة أخرى تقرر أن يخوض الفريق الهجراوي مباراة ودية أمام نادي العدالة وذلك عصر يوم غد بمقر النادي ، وذلك ضمن برنامج الفريق خلال فترة توقف منافسات دوري الدرجة الأولى.