هجر يكثف تحضيراته لمواجهة العدالة

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الدمام-حمودالزهراني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته اليومية وذلك على فترتين صباحية ومسائية استعداداً للمباراة المقبلة أمام العدالة، والتي تجمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، وذلك عصر يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى .

وخصص المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” التدريبات الصباحية للجوانب اللياقية عبر محطات مختلفة ، في حين خصصت التدريبات المسائية للجوانب التكتيكية تحضيراً لمباراة العدالة ، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس .

هذا وشهدت التدريبات حضور ومتابعة عضو مجلس إدارة النادي عبدالعزيز الجعفري، وعدد من منسوبي النادي ومحبيه .