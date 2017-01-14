هجر يكسب ودية العدالة

الأحساء ـ البلاد

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر ضيفه العدالة بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذي أقيم على الملعب الرديف بنادي هجر وذلك ضمن برنامج الفريق الهجراوي خلال فترة توقف منافسات دوري الدرجة الأولى .

وكان العدالة البادئ بالتسجيل في الدقيقة التاسعة من اللقاء إلا أن الرد الهجراوي جاء سريعاً بعد ست دقائق عن طريق صالح العرفج لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكلا الفريقين .

وفي الشوط الثاني تمكن الفريق الهجراوي من إضافة ثلاثة أهداف عن طريق رياض البراهيم (هدفين) ونابي سوما عن طريق ضربة جزاء لتنتهي المباراة بفوز هجر بأربعة أهداف مقابل هدف .

هذا وخاض المدير الفني للفريق جمال بلهادي المباراة بتشكيليتين مختلفتين بغية الوقوف على مستويات جميع اللاعبين.