العدد 21854 23 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

هجر ينهي تحضيراته لمواجهة وج

0 تعليق 5 مشاهدة
هجر ينهي تحضيراته لمواجهة وج
شارك عبر واتساب

الأحساء- البلاد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر مرانه الرئيسي، استعداداً للمباراة المقبلة أمام وجّ ، والتي تجمع الفريقين الحمعة، على ملعب الملك فهد بالطائف، وذلك ضمن مباريات دور الستة عشر، من كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستهل المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” التدريبات بتمارين الإحماء واللياقة ،

بعد ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين؛ حيث أجريت مناورة، وقف من خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين ، وطبق خلالها التكتيك الذي سينهجه في المباراة ، واختتمت التدريبات

الوسوم:,

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق