هجر يواصل التدريبات والجنوبي يركز على الجوانب البدنية

الدمام : حمودالزهراني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته اليومية وذلك من برنامجه الإعدادي للموسم الرياضي المقبل وذلك على فترتين صباحية ومسائية .

وخصص المدير الفني للفريق “عبدالله الجنوبي” التدريبات الصباحية للجوانب البدنية عبر تدريبات في صالة الحديد ، أما التدريبات المسائية والتي أقيمت على ملعب النادي فبدأت بالجري حول الملعب ، تبعها تدريبات لياقية منوعة ، وتمارين المقاومة ، بعد ذلك طبق اللاعبين عدداً من الجمل الفنية للجوانب الدفاعية والهجومية ، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس ، واختتمت التدريبات بتقسيمة على منتصف الملعب .