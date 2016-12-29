هجر يواصل تحضيراته للعدالة

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الأحساء – البلاد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته اليومية على ملعب النادي الرئيسي استعداداً للمباراة المقبلة أمام العدالة، والتي تقام يوم السبت المقبل على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى .

واستهل المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” التدريبات بالجري حول الملعب ، تبعها تدريبات لياقية منوعة ، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس ، واختتمت التدريبات بمناورة طبقت خلالها عدد من الجمل الفنية .

هذا وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي حمد العريفي ، وعضو مجلس إدارة النادي عبدالعزيز الجعفري ، وعدد من منسوبي النادي ومحبيه .