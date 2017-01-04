العدد 21805 05 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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هجر يواصل تحضيراته لمواجهة القيصومة

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هجر يواصل تحضيراته لمواجهة القيصومة
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الدمام-حمودالزهراني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته اليومية استعداداً للمباراة المقبلة أمام القيصومة، والتي تقام غدا على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن. وقبل بداية التدريبات اجتمع المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” باللاعبين في منتصف الملعب؛ حيث شرح ما سيتم تطبيقه خلال التمرين ، بعد ذلك انطلقت التدريبات بالجري حول الملعب، تبعها تدريبات لياقية منوعة ،

كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس ، واختتمت التدريبات بتقسيمة طبقت خلالها عدد من الجمل الفنية. من جهة أخرى أنهت إدارة نادي هجر ارتباطها باللاعبين عبدالعزيز فلاته وحسن الطريدي.

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التصنيف: الرياضة

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