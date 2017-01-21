هجر يوقع مع السفري والشريف

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الأحساء- البلاد

أنهت إدارة نادي هجر إجراءات التعاقد مع مدافع الأهلي حامد الشريف، وذلك بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

كما أنهت الإدارة إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط محمد السفري، وذلك حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي مع أفضلية التجديد. وكان “السفري” قد بدأ مسيرته الكروية مع النادي الأهلي،

كما مثل الفيصلي خلال الموسمين الماضيين. وتمت إجراءات توقيع العقد الرسمي للاعبين بحضور رئيس مجلس إدارة نادي هجر حمد العريفي واللاعبين.

الجدير بالذكر أن التوقيع مع اللاعبين جاء بناء على توصية المدير الفني للفريق الهجراوي جمال بلهادي.