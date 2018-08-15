هجن النايفات تكتسح أشواط منافسات اليوم الرابع

الطائف ـ واس

أكد أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل, أن الأمانة شريك فاعل مع جميع الجهات الحكومية المختصة في دعم مهرجان ولي العهد للهجن الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله- في ميدان محافظة الطائف للهجن.

وأشار آل هميل إلى أن المهرجان الذي يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه يعد الأقوى من نوعه في المنطقة، مبيناً أن ضخامة الجوائز، ومشاركة المملكة ودول الخليج والدول العربية في المهرجان ، والتغطية الاعلامية المكثفة من مختلف القنوات المحلية والخليجية تجسد مدى أهمية هذا الحدث الرياضي الكبير.

وأوضح أن المهرجان الذي ينظمه اتحاد الهجن شهد تكاملاً للجهود التنظيمية، في ظل الدعم الواضح الذي تجده هذه الرياضة العربية الأصيلة من القيادة الرشيدة، وقد أسهمت الأمانة بإمكاناتها البشرية والآلية في الإعداد لموقع فعاليات السباق، وعملت جنباً إلى جنب مع شركائها حتى يتحقق النجاح المأمول للمهرجان ، مؤكدا استعداد الأمانة الدائم لتقديم أوجه الدعم كافة حتى نهاية المهرجان.

وعد رياضة الهجن من الرياضات الحماسية وفيها تجسيد لمعاني سامية وإرث أصيل، وما زال لها عشاقها ومحبوها في كل مكان، وفي هذا المهرجان مهتمون بالإبل وسلالاتها، وكثير منهم شاركوا في سباقات محلية وخارجية وحققوا نتائج مشرفة وبطولات سجلت باسم الوطن الغالي.

وأشاد أمين محافظة الطائف, بإقامة مهرجان ولي العهد في الطائف، عاده من أهم الفعاليات الرياضية التي شهدتها المنطقة، وسيكون له انعكاساته الايجابية السريعة على هذه الرياضة في المنطقة، كما سيسهم في إبراز إمكانات ومقومات المحافظة في احتضان كبرى الفعاليات المتخصصة، بالإضافة إلى دعم الإقبال السياحي على الطائف من مختلف المناطق .

وكانت المنافسات قد تواصلت حيث اكتسحت هجن النايفات ممثلة بالقعود ” شهلول ” الأشواط الثلاثة الأولى للفترة المسائية للمرحلة التنشيطية الأولى في اليوم الرابع لمهرجان ولي العهد للهجن المقام على أرض الميدان التاريخي بمحافظة الطائف ، المخصصة لهجن الحقايق مفتوح – هام قعدان، بمسافة 3 كم، كما حازت على الأشواط الثاني والثالث خلال الفترة الصباحية .

وجاءت نتائج بقية أشواط الفترة المسائية على النحو التالي : “الحصيني” لناصر العصام، “مصيحان” لحشر الهاجري، “شاهين” لحسين اليامي، “الساعي” لفهيد بن بيشان، “الكايد”

لسفر الشريف، “فراع” لطراد الشريف، “ولد العور” لمحمد الرشيدي، “وعيل” لصالح اليامي، “شافي” لجابر العصيمي، “مايحتاز” لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، “وقاد” لسعد بن شريم، “السيف” لسعد بن شريم.

فيما جاءت نتائج الفترة الصباحية ، المتضمنة 30 شوطأ خصصت للهجن حقايق مفتوح – عام ” قعدان” وجاءت نتائجها على النحو التالي :” غزيلان” لهجن الرئاسة، “شهلول” لهجن النايفات، “شهلول” لهجن النايفات،” عجلان” للشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني ، “شاهين” لعبدالرحمن مشرف العجمي، “الرهاوي” لبطشان صالح اليامي، ” عجيب” لماجد مسلط السبيعي، “الكايد”لعلي راشد المري، العمال لسالم حمد البطين، “حنيش” لمحمد راشد المزروعي ، “مياس” لسعد محمد المري، “الخليجي” لعلي عبدالله حويل المري، “هم” لفيصل طالب بن شريم،”البحر” لمحمد علي المري، “الجذاب” لحمّاد دحل الشمري، “الوسمي” لعلي بن طالب المري، “نهاب” لسعيد مظفر العامري، “نوماس” لسعيد محمد علي المري، “صوغان” لسعيد محمد علي المري ، “شاهين” لشاهر عابد الشمري، “عجيب” لسليمان عبدالله ابوثنين، “الرهاوي” لطالب سعود الفهادي، “فجاج” لمبارك فهيد المري، “منصا” لراشد طالب بن شريم، “الحنيش” لحاسن سعد القرشي ، “شاهين” لراشد طالب بن شريم، “الذيب” لحشان صالح آل منجم، “الجذاب” لحشر ظفر الهاجري، “مهيض” لعبدالعزيز طالب المري، “ساروت” لـلاهوم راشد بن طالب.