العدد 21801 01 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أردوغان: هجوم إسطنبول هدفه “نشر الفوضى”

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أردوغان: هجوم إسطنبول هدفه “نشر الفوضى”
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اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، أن الهدف من هجوم إسطنبول، الذي خلف 39 قتيلا وعشرات الجرحى، هو “نشر الفوضى” في البلاد.

وقال أردوغان في أول رد فعل له على الاعتداء عبر بيان أصدرته الرئاسة ” يعملون من أجل تدمير المعنويات

ونشر الفوضى في البلاد من خلال استهداف مدنيين بهجمات حاقدة كهذه”

وكان وزير الداخلية التركي ، سليمان سويلو، أعلن الأحد عن ارتفاع حصيلة الهجوم على الملهى الليلي في إسطنبول

إلى 39 قتيلا من بينهم 16 أجنبيا

فيما لا يزال البحث جاريا عن منفذ الهجوم الذي تنكر في زي “بابا نويل”.

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التصنيف: دولية

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