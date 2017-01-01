أردوغان: هجوم إسطنبول هدفه “نشر الفوضى”

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اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، أن الهدف من هجوم إسطنبول، الذي خلف 39 قتيلا وعشرات الجرحى، هو “نشر الفوضى” في البلاد.

وقال أردوغان في أول رد فعل له على الاعتداء عبر بيان أصدرته الرئاسة ” يعملون من أجل تدمير المعنويات

ونشر الفوضى في البلاد من خلال استهداف مدنيين بهجمات حاقدة كهذه”

وكان وزير الداخلية التركي ، سليمان سويلو، أعلن الأحد عن ارتفاع حصيلة الهجوم على الملهى الليلي في إسطنبول

إلى 39 قتيلا من بينهم 16 أجنبيا

فيما لا يزال البحث جاريا عن منفذ الهجوم الذي تنكر في زي “بابا نويل”.