هجوم الشاحنة هل يضعف حظوظ ميركل في ولاية رابعة؟

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برلين -رويترز

بدت المستشارة الألمانية على مدى أشهر، الرهان الآمن الوحيد في السياسة الأوروبية.

فبينما استسلم البريطاني ديفيد كاميرون، والإيطالي ماتيو رينتسي، والفرنسي فرانسوا أولوند- جميعهم – لرفض الناخبين الغاضبين، تعهدت المستشارة الألمانية بالكفاح من أجل الفوز بفترة رابعة، وتتجه للفوز بها على ما يبدو.

ولا يزال هذا هو السيناريو الأساسي بينما تستعد لانتخابات في خريف العام المقبل، وهي واحدة من عدة انتخابات في أوروبا، قد تغير المشهد السياسي في المنطقة.

لكن هجوم الشاحنة على سوق مزدحم لعيد الميلاد في القلب النابض لغرب برلين السابق- ليل الإثنين- يذكر بأنه حتى ميركل أطول زعيمة أوروبية بقاء في السلطة، باتت عرضة للأحداث الجارية مع اقتراب 2017.

وأشارت التقارير الأولية، إلى أن الهجوم الذي قتل فيه 12 وأصيب 48، نفذه مهاجر باكستاني عمره 23 عاما- كان قد وصل إلى ألمانيا قبل عام- مع طوفان اللاجئين الذين استقبلتهم ميركل بشعارها المتفائل “نستطيع فعل ذلك”.

وفي وقت لاحق قالت الشرطة: إنها أطلقت سراح الرجل الباكستاني الذي ألقت القبض عليه ليل الاثنين، وتطارد مشتبها تونسيا.

بيد أن الواضح بالفعل على ما يبدو هو أن خصوم ميركل الحريصين على زعزعة استقرار الزعيمة الوحيدة في أوروبا، التي تبدو في منعة من الاستهداف، سينحون باللائمة عليها في أي هجوم في ألمانيا له صلة – بغض النظر عن مدى وضوحها – بتدفق اللاجئين العام الماضي.

وقال مجتبى رحمن، من مجموعة أوراسيا: “الهجوم سيعيد تأجيج الانتقاد لأنجيلا ميركل ولسياستها الليبرالية، بخصوص اللاجئين، والتزامها بفتح الحدود؛ إذ سيظهر مدى ضعفها وهي تتجه إلى انتخابات العام المقبل.”

وفي أول تعليق لها منذ الهجوم حثت ميركل (62 عاما) الألمان على عدم الاستسلام للخوف، وقالت: إن بلادها ستجد من القوة ما يمكنها من العيش “حرة وواثقة في نفسها ومنفتحة”.

لكنها ألمحت أيضا إلى الآثار المعيقة للحادث بالنسبة لها ولآخرين فتحوا أذرعهم للاجئين الفارين من الحرب والاضطهاد في الشرق الأوسط.

وقالت: “أعرف أنه سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لنا جميعا أن نتحمل إذا تأكد أن الشخص الذي أتى بهذا العمل طلب الحماية واللجوء في ألمانيا.”