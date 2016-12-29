إصابة «33» شخصاً في هجوم بقذيفة على مباراة ملاكمة بالفلبين

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أعلنت الحكومة الفليبينية، اليوم ، عن إصابة 33 شخصا جراء هجوم شنه مجهولون بقذيفة على مباراة ملاكمة للهواة

ويعد ذلك الهجوم الثاني من نوعه على مكان عام خلال أقل من أسبوع.

وقالت الشرطة الفليبينية أنه جرى تفجير قذيفة مورتر عيار 81 ملليمتر عن بعد بواسطة هاتف محمول

خلال مباراة للملاكمة خارج مركز تجاري في منطقة ليتي في وقت متأخر أمس الأربعاء،

وأشارت الشرطة إلي أنها لم تحدد هوية أي مشتبه به كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وجاء الهجوم بعد أيام من انفجار عبوة ناسفة خارج كنيسة كاثوليكية

خلال احتفال عيد الميلاد في جزيرة ميندناو المضطربة بجنوب الفليبين

والتي تقطنها أغلبية مسلمة مما أسفر عن إصابة 16 شخصا.

وقالت الشرطة إنه ليست هناك دلائل على وجود صلة بين الهجومين.

وحذر الرئيس رودريجو دوتيرتي من خطر انتشار التشدد في الفليبين وتسلل تنظيم داعش إلى البلاد إذا نجح الهجوم الرامي إلى طرد مقاتليه من العراق وسوريا.