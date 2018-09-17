هجوم على السفارة الإيرانية في أثينا بالحجارة والقنابل

تعرضت السفارة الإيرانية في العاصمة اليونانية أثينا، صباح اليوم الاثنين، إلى هجوم من قبل معارضين أكراد.

وأكد مسؤول في السفارة الإيرانية بأثينا، أن الهجوم وقع في السادسة صباح اليوم

حيث قام المهاجمون بإلقاء الحجارة والقنابل اليدوية الملونة على مبنى السفارة.

وأوضح المسؤول أن المهاجون لاذوا بالفرار بواسطة دراجات نارية بعد الهجوم على السفارة

مقدرًا إياهم بنحو 10 أشخاص، لافتًا إلى أنه لم يتم اعتقال أيًا منهم حتى الآن.

يُذكر أن هذا هو الهجوم الثالث الذي يستهدف السفارات الإيرانية بالخارج، حيث كان الأولى عبارة عن اعتداء نحو150 عنصر من أنصار حزب العمال على مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة الفنلندية هلسنكي، والثاني في باريس السبت الماضي.

وكان النظام الإيراني أعدم 3 معارضين سياسيين من القومية الكردية، بزعامة حمل السلاح ضد قوات النظام والتواطؤ مع جهات معادية.