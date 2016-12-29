هجوم قوي للمدفعية السعودية وتقدم الجيش اليمني

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جازان – وكالات

شنّت القوات السعودية، منذ فجر أمس، هجوماً على عددٍ من المواقع بالشريط الحدودي قُبالة محافظتَي الخوبة والطوال، بعد سقوط مقذوفات عدة على إحدى القرى التابعة لمحافظة الطوال بالشريط الحدودي جنوبي منطقة جازان.

وقالت مصادر عسكرية: “القوات بدأت بالهجوم بالمدفعيات، وعدد من الآليات، كأقوى هجوم منذ بدء عملية “عاصفة

الحزم”، فيما باشرت الفرق الأمنية حادث سقوط المقذوفات، التي سقطت من داخل الأراضي اليمنية، واتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة”.

ميدانيا أيضا شنّ طيران التحالف العربي غارات جوية عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء، مستهدفاً كلاً من معسكر ضبوة وغارات أخرى على قرية عمد جربان، وتركزت على نطاق مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء، حيث تحتوي على مخازن أسلحة ومعسكرات تدريب للإنقلابيين.

على الصعيد الميداني أيضاً، قُتل 17 من ميليشيات الحوثي وصالح في معارك عنيفة مع الجيش والمقاومة الشعبية في مديرية نهم.