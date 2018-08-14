دولية

هجوم مباغت للجيش اليمني يُكبّد الحوثيين قتلى وجرحى غربي تعز

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time1 / ذو الحجة / 1439 هـ      14 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
شنت وحدات الجيش اليمني اليوم هجومًا مباغتًا على مواقع ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز.‏

وقال مصدر ميداني، إن الهجوم تركز على مواقع تمركز الميليشيا في قرية الفضال وجبل ‏الحصن في مديرية مقبنة.

وأسفر الهجوم وفقًا للمصدر في تصريح لموقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، ‏عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة ‏لها.‏

وفي السياق، اندلعت مواجهات ضارية، بين قوات الجيش اليمني، والميليشيا الانقلابية في ‏الخطوط الأمامية لجبهة الضباب غربي محافظة تعز.‏

وتركزت المعارك في مناطق حذران وتبة مؤكنة ومنطقة الصياحي وتبة الخلوة وامتدت إلى ‏محيط قرية تبيشعة غرب جبل المنعم وخلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية ‏المدعومة من إيران

ibrahim

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