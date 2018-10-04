هجوم مسلح على مهاجم نابولي

تعرض البولندي أركاديوش ميليك مهاجم نابولي الإيطالي لسطو مسلح بعد عودته من فوز فريقه على ليفربول الإنكليزي الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بحسب ما ذكرت الصحف المحلية الخميس.

وكان ميليك (24 عاما) يقود سيارته باتجاه منزله في فاركاتورو التي تقع على بعد 20 كلم جنوب نابولي عندما اعترضت دراجة كبيرة طريقه.

هدده مهاجمان مسلحان وأمراه بالتخلي عن ساعته الفاخرة البالغة قيمتها نحو 7 آلاف يورو (8 آلاف دولار أميركي) قبل أن يختفيا في الريف ويتقدم اللاعب بشكوى لدى الشرطة.

وتعد هكذا اعتداءات شائعة في الجنوب الإيطالي ضد اللاعبين المحترفين. فقد سرقت مجوهرات نجم نابولي الدولي لورنتسو إنسينيي بالإضافة إلى أموال وساعة فاخرة في 2016، وتم تهديد السلوفاكي ماريك هامسيك بمسدس في وسط المدينة قبل أربع سنوات.