هدف السواط الأجمل آسيويًا

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فوز عبد المجيد السواط، لاعب التعاون ، بجائزة هدف الأسبوع، المقدمة من شركة اليانز، وذلك عن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2017، في مباراة التعاون أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، والتي انتهت بالتعادل 4-4. وجاء الاختيار بعد التصويت الذي جرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونال السواط أعلى الأصوات، بعد منافسة قوية مع 3 أهداف أخرى في الجولة الخامسة من البطولة الآسيوية، سجلها ريتسو دوان لاعب جامبا أوساكا في مباراة فريقه أمام أديلايد يونايتد، وسلمان بحراني لاعب استقلال خوزستان، في مباراة فريقه أمام الفتح، وتشاناثيب سونجكراسيرن لاعب موانج ثونج، في مباراة فريقه أمام بريسبان رو.