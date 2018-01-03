هدف بالخطأ يقود عمان لنهائي كأس الخليج على حساب البحرين

سجل مهدي عبد الجبار هدفا بالخطأ في مرماه ليتسبب في فوز عمان 1-صفر على البحرين لتبلغ نهائي كأس الخليج لكرة القدم‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬(خليجي 23) في الكويت يوم الثلاثاء.

وحول المهاجم عبد الجبار برأسه ركلة ركنية إلى شباك فريقه بالخطأ في الشوط الأول لتواصل عمان مغامرتها بعدما هزمت الكويت صاحبة الضيافة والسعودية في دور المجموعتين.

وتنتظر عمان، التي بلغت النهائي للمرة الرابعة وتوجت باللقب في 2009 على أرضها، مواجهة الإمارات أو العراق في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.

وبدت فرص عمان أخطر خلال الشوط الأول وسدد محسن جوهر كرة بجوار القائم في الدقيقة 15 قبل أن يأتي الهدف من نيران صديقة في الدقيقة 29.

وصمد حارس عمان فايز الرشيدي أمام محاولات لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة ليضيع أمل البحرين.

التي أطاحت بقطر حاملة اللقب، في المنافسة على أول لقب في تاريخها بالمسابقة.

وقال أحمد مبارك (كانو) مهاجم عمان ”قدمنا مباراة كبيرة لذا أشكر زملائي على هذا المشوار المميز في البطولة ونتمنى أن نكلل جهودنا بالتتويج باللقب“.

وكانت فرحة مبارك مضاعفة يوم الثلاثاء فبجانب التأهل نال جائزة أفضل لاعب في المباراة واحتفى بميلاد طفله الجديد.

وأضاف ”كنت متوترا بالأمس لكن اليوم الفرحة تساوي فرحتين وأهدي الفوز لزوجتي وللمولود الذي لم أطلق عليه اسما حتى الآن“.