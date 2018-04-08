هدف : تعويض أجر أيام “غسيل الكلى” لموظف القطاع الخاص

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف “، أن برنامج “دعم أجر أيام غسيل الكلى”، يعوّض منشآت القطاع الخاص بأجور الأيام التي يحتاجها الموظف لغسيل الكلى

مشيراً إلى أن البرنامج يدعم الموظف المريض بالفشل الكلوي خلال مدّة عمله في القطاع الخاص

فضلاً عن أحقيته للاستفادة من الدعم وإن كان مدعومًا ضمن برامج أخرى.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أباالخيل، مرضى الفشل الكلوي العاملين في القطاع الخاص، إلى الاستفادة من برنامج “دعم أجر أيام غسيل الكلى” الذي يهدف إلى مساعدتهم للاستمرار في أعمالهم بما يضمن لهم تحقيق الاستقرار الوظيفي

مبيناً أن البرنامج يشمل السعوديين والسعوديات وأبناء المواطنات

كما دعا الراغبين بالاطلاع على تفاصيل البرنامج زيارة الموقع الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية

من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/2FmX6yF.