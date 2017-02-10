(هدف) يبشر السعوديين المفصولين من وظائفهم
شارك عبر واتساب
جدة ــ البلاد
زف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف ” البشرى للموظفين السعوديين المفصولين مؤخراً من بعض شركات القطاع الخاص، بإمكانية التقديم عبر منصة التوظيف، وقال مدير عام فرع الصندوق بالمنطقة الشرقية محمد آل علي، إن الموظفين المفصولين من السعوديين يمكنهم أن يتقدموا على برنامج “طاقات” الذي يعد منصة التوظيف للاستفادة من خدماته، وهو المصدر الوحيد لطالبي العمل وأصحاب العمل.وأشار آل علي إلى أنه يجري العمل حاليا على إطلاق برنامج “تأثير” الذي يسعى لسد الفجوة بين القطاع الخاص والأشخاص غير المؤهلين الذين يحملون شهادات تأهيلية، بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا حتمية العمل على أن تكون هناك جهة توظيف واحدة فقط.ولفت آل علي في تصريحات صحفية، إلى أن توظيف العنصر النسائي يعد من أهم التحديات التي تواجه الصندوق ، حيث يتم العمل مع أكثر من جهة في توظيف النساء، مشيرا إلى وجود صعوبة تمت مواجهتها بتهيئة البيئة الملائمة لتوظيف المرأة، لجهة أن المرأة تواجه صعوبة في معظم الأحيان في التواصل والمواصلات، وهذا ما جعل توظيف النساء فيه شيء من الصعوبة، مشيرًا إلى تحقيق نجاحات خلال الفترة الماضية بمشاركة القطاع الخاص في هذا الجانب.
التصنيف: اقتصاد
التعليقات