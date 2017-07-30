(هدف) يدعم تنافسية المواطن في سوق العمل

الرياض- البلاد

اطلق صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” دعم شهادة مهارات تقنية المعلومات CIT، إضافة إلى العديد من الشهادات التي يدعمها الصندوق حاليًا ضمن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، لزيادة تنافسية الكفاءات الوطنية من الجنسين في سوق العمل، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لرفع المهارات المطلوبة في سوق العمل .

وحثّ نائب المدير العام في صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور محمد آل عبد الحافظ ، على الاستفادة من الفرص التي يقدمها برنامج الشهادات المهنية الاحترافية؛ لزيادة التنافسية في سوق العمل، مشيرا إلى أن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية مفتوح أمام موظفي القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الباحثين عن عمل.

وتعد شهادة مهارات تقنية المعلومات، معيارا معتمدا محليا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كأول شهادة احترافية وطنية بديلة لشهادة كامبردج الدولية في مهارات تقنية المعلومات، ومعتمدة دوليا من هيئة المؤهلات الإسكتلندية (SQA)، وتثبت الشهادة أن الحاصل عليها مؤهل في مجال إتقان مهارات الحاسب الأساسية، ويتضمن البرنامج المعد للحصول على الشهادة، المفاهيم الأساسية في استخدامات الحاسب وتطبيقاته في مواقع العمل والتحصيل العلمي.

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية بأنها: “الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص، لضمان التأهيل والتخصص لأداء الوظيفة بالشكل الاحترافي المعتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية”.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق، على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقًا للتكاليف المحددة على موقع “هدف” www.hrdf.org.sa، حيث على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقًا معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.