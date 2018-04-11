«هدف» يدعو المنشآت إلى تسليم التفويض النهائي لبرنامج دعم نمو التوطين

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أصحاب المنشآت إلى سرعة تسليم التفويض النهائي لبرنامج “دعم نمو التوطين بالمنشآت”، إلى فروع “هدف” المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وذلك للاستفادة من دعم البرنامج الذي يهدف إلى رفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، انطلاقا من مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أباالخيل: إن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، مشيرًا إلى أن “هدف” سيساهم بنسبة 15% من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن الدعم موجه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل، داعيًا المنشآت الراغبة في التسجيل بالبرنامج، إلى الدخول على حساب المنشأة في الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية، كما يمكن للمنشآت الراغبة في التسجيل أو معرفة فروع “هدف” بالمناطق زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: https://hrdf.org.sa.