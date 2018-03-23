« هدف » يدفع بـ 4400 سعودي وسعودية إلى سوق العمل

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» فرصة التدريب لـ 4400 سعودي وسعودية إلكترونيا عبر منصة «دروب» في مجال المبيعات وخدمة العملاء للعاملين أو راغبي العمل في منافذ تأجير السيارات، بعد قرار التوطين وقصر العمل فيها على السعوديين الذي بدأ العمل فيه مطلع شهر (رجب)الجاري.

وبين المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» خالد أباالخيل، أن «هدف» ومن خلال برنامج «دروب» عرض فرصًا تدريبية إلكترونية من خلال الرابط: www.doroob.sa/ar/individuals/tawteen أمام الشباب السعودي؛ للالتحاق بالعمل في منافذ تأجير السيارات، وهي: مبادئ العمل في خدمة العملاء، والاحترافية في خدمة عملاء مكاتب تأجير السيارات، والتعامل مع احتياجات العملاء، وأساسيات التواصل المتميز، وإدارة بيانات العملاء، والتعامل مع المواقف الصعبة، وإتقان عملية البيع”.

من جهة أخرى، دعا «هدف» أصحاب منشآت تأجير السيارات إلى الاستفادة من برنامج «دعم نمو التوطين بالمنشآت»، الذي تم إطلاقه مؤخرًا؛ للحصول على الدعم الذي يقدمه الصندوق، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: hrdf.org.sa/program/463.