هدف يعرف زوار ملتقى بيبان ببرنامج (تسعة أعشار)

جدة-البلاد

يشارك صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في ملتقى بيبان بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، حيث سيعرض القائمون على الجناح أمام الزوار البرامج والمبادرات المرتبطة بالتأهيل والتدريب والتوظيف، وكذلك برامج الدعم الموجهة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومن البرامج المقرر عرضها أمام الزوار، برنامج تسعة أعشار، الذي يوفر 8 حلول لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر حزمة من الخدمات المتوفرة على البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط https://goo.gl/nNCpnH .

كما سيتم اطلاع الزوار على المنصات الإلكترونية التابعة للبوابة، والتي تتضمن: (فرصة، تجار، الحلول المالية، بحر، مسرعة الأعمال، الوصول إلى المعلومات، رحلة رواد الأعمال، تطبيقاتي)، الهادفة إلى تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من خلق وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

ويعد برنامج “تسعة أعشار”، من منطلقات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، وبيئة أكثر جذبا للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.