هدف : 10389 سعودياً سجلوا في بوابة « العمل الحر » في 5 أشهر

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية « هدف » تسجيل 10389 سعودياً وسعودية في بوابة « العمل الحر »، منذ انطلاق البرنامج في 20 محرم الماضي، وذلك عبر بوابة البرنامج المتوفرة على الرابط https://freelance.sa،

مشيراً إلى أنه تم إصدار وثيقة العمل الحر لـ4992 ممارساً وممارسة للعمل الحر

فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج «دعم العمل الحر» المقدم من «هدف»، 433 من ممارسي

العمل الحر من الذين استوفوا ضوابط الدعم.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والصندوق خالد أباالخيل: إن «هدف» يساهم في دفع نسبة

من قيمة اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نيابة عن ممارس العمل الحر المشترك في البرنامج

بهدف توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر من الجنسين في المملكة.

وأوضح أن الصندوق يدعم ممارسي العمل الحر بدفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية للحاصلين

على رخصة عمل حر، تُدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري

وذلك من خلال مساهمة «هدف» بدفع مبلغ 540 ريالاً شهرياً للسنة الأولى و360 ريالاً شهرياً للسنة الثانية.

وأضاف أنه وفقا لآليات برنامج «دعم العمل الحر»، فإن أي مواطن أو مواطنة يؤدي عملًا يدر عليه دخلًا ماليًا دون حاجته

إلى الالتحاق بوظيفة تعاقدية مع طرف آخر، يمكنه الاشتراك اختياريًا في نظام التأمينات الاجتماعية

بعد التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وذلك لمدة تصل إلى 24 شهراً.

وبين أن برنامج «العمل الحر» يهدف إلى فتح المجال للكوادر الوطنية لتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وفق أنظمته، وبشكل مشابه لمن لديهم عقود عمل مع جهات موظفة

مشيرًا إلى أن البرنامج يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية اللازمة لهم في بداية ممارستهم للعمل الحر.

وأبان أن البرنامج يمكّن من يؤدون أعمالًا ذات مدخول مالي في الوقت الراهن، كأصحاب مهن الأسر المنتجة، أو الحرف اليدوية، أو مهن البيع الإلكتروني، أو مهن الحرف المهنية الحرة مثل النقل، أو الخدمات الكهربائية والإلكترونية، أو الاستشارات القانونية، أو الترجمة، وغيرها من المهن المختلفة التي يعمل أصحابها دون الارتباط بعقود وظيفية مع شركات ومؤسسات يترتب عليها تسجيلهم في التأمينات، سيمكنهم من الالتحاق بنظام التأمينات الاجتماعية، واحتساب خدمتهم هذه ضمن تاريخهم العملي سواء استمروا في عمل حر أو التحقوا لاحقًا بوظيفة، دون تكلفة مالية عليهم.