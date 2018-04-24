هدف: 11509 سعوديين وسعوديات سجلوا في بوابة العمل الحر

بلغ عدد المسجلين في بوابة العمل الحر https://freelance.sa، 11509 سعوديين وسعوديات ، منذ انطلاق البرنامج في 20 محرم الماضي، كما تم إصدار وثيقة العمل الحر لـ 5734 ممارسا وممارسة للعمل الحر.

وبيَّن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أبا الخيل ، أن “هدف” يسهم في دفع نسبة من قيمة اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نيابة عن ممارس العمل الحر المشترك في البرنامج, بهدف توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر (ذكورا، وإناثا) في المملكة.

وأوضح، أن الصندوق يدعم ممارسي العمل الحر بدفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية للحاصلين على رخصة عمل حر، تُدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري, وذلك من خلال إسهام “هدف” بدفع مبلغ 540 ريالا شهريا للسنة الأولى، و360 ريالا شهريا للسنة الثانية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن مدة دعم المستفيد تصل إلى 24 شهرا من تاريخ اشتراكه الاختياري في التأمينات الاجتماعية. داعيًا السعوديين والسعوديات إلى التسجيل في بوابة العمل الحر، والتسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم الذي يقدمه “هدف”، كما يمكن الحصول على التفاصيل عبر زيارة موقع “هدف” الإلكتروني على الرابط: www.hrdf.org.sa أو الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم: 920020301.