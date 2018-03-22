محليات

هدف : 16 ألف سعودية تقدمن لبرنامج دعم المرأة العاملة فى القطاع الخاص

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time5 / رجب / 1439 هـ      22 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن 15976 سعودية تقدمن على برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، الذي يهدف إلى دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أباالخيل، إن برنامج “وصول” يأتي كأحد الحلول لمعالجة تحديات التنقل من وإلى مقر العمل؛ من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين، مشيرًا إلى أن البرنامج يشترط أن تكون الموظفة مسجلة بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” سيتحمل 80% من تكلفة كل رحلة، لافتًا إلى أنه لا علاقة بين مبلغ الدعم وبدل النقل الخاص بالموظفة، فالدعم مقدم من الصندوق ولا يتم استقطاعه من راتب المستفيدة.

ودعا أباالخيل السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج نقل المرأة العاملة “وصول”، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط: https://www.wusool.sa، للتعرف على البرنامج وشروط

ibrahim

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