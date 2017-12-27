هدف : 192 ألف منشأة اشتركت فى برنامج دعم التوطين

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل، أن عدد المنشآت المشتركة في برنامج دعم نمو توطين المنشآت بلغ 192785 منشأة، وذلك بحسب الإحصائيات الأخيرة للبرنامج

مؤكدًا أن البرنامج يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وبيّن أبا الخيل، أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية

حيث سيسهم الصندوق بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت

التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين السعوديين

لافتا إلى أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين

حيث سيسهم “هدف” بنسبة 15 % من إجمالي الأجر الشهري للموظف

بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة.