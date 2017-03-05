هدوء نسبي.. أبو الأذية

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فاطمة الدرويش

(أبوالأذية) لون من ألوان الأدب الشعبي العراقي يتكون البيت من أربعة أشطر يشترط أن تنتهي الثلاثة الأولى بذات القافية وتكون الكلمة بذات اللفظ مع اختلاف المعنى (الجناس) ولابد أن ينتهي الشطر الرابع بكلمة نهايتها (يه) ياء مشددة مفتوحة وهاء ساكنة ،

يتميز هذا اللون أنه ينظم للتعبير عن الحزن والحب والفراق ومن هنا أخذ مسماه وشاعت بلفظ الأبوذية نتيجة اللهجة العامية ، ولا ينظم هذا اللون في الأفراح كونه ارتبط بالحزن والفراق ، أول من نظم الأبوذية أهالي سوق الشيوخ ، كما تطرق له بعض شعراء الخليج وبلاد الشام لكن بشكل عام اشتهرت المدرسة العراقية وامتدادها في خوزستان بهذا اللون ،وغالباً ينظم الشاعر بيت الأبوذية ويرسله لشاعر آخر حتى يرد عليه بذات القافية أو قافية مقاربة للفظ وهذا ما يسمى بالمجاراة , يقول الشاعر ثامر الفاعوري:

اوردتّك القلب وانته مااوردتني

‏سوى اللوعات وعمرك ماردتني

‏انا المذبوح واسهامك اردتني

قتيل وبانت الطعنات بيّه