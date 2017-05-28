هدوء نسبي..الحكاية الخرافية
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فاطمة الدرويش
الأدب الشعبي هو المرآة التي تعكس صورة الشعب فهو جزء هام من التراث ،حيث يستعمل اللغة المحكية وهو الإشعاع الحساس الذي يصور حياة المجتمع بتعابيره الغنية وفروعه المتنوعة:الأمثال ، الألغاز، الأغنية ، الموال ، النوادر، القصائد ، الحكاية الخرافية ، الأسطورة الشعبية .ويعتمد على الحفظ والرواية في توثيق ونقل النص مع غياب اسم صاحبه غالباً ونجد فيه توثيقا للأنساب والأحداث التاريخية والاجتماعية وخبرات الشعوب وتبقى الحكاية الخرافية صلب الأدب الشعبي وتبقى حكايات ألف ليلة وليلة من أروع تلك الحكايات التي أدخلت ضمن الأعمال الشعبية مما أثر كثيراً في الدراسات الشعبية ، ويبقى لكل شعب موروثه الخاص به والذي يحمل سماته القومية ورؤيته الثقافية وتبقى دراسة الأدب بمثابة تسليط الضوء على التاريخ الثقافي لكل بلد.
الوسوم:الحكاية
التصنيف: ملامح صبح
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