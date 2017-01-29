هدوء نسبي.. الفتل والنقض

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فاطمة الدرويش

يقول الشاعر بندر بن سرور، رحمه الله:

أنا ليا مني بغيت أفتل القاف

صعبٍ على الشعار لاينقضونه

الفتل:هو ابهام المعنى والرمز له بشيء وفي اللغة هي التورية وهو ذكر حالة وصفية لشيء والقصد به شيء آخر.

النقض:هو حالة الوصول للمعنى الذي أراده الشاعر وكثيرا ما نقرأ من الشعر الذي يصعب على المتلقي البسيط فهمه والمغزى منه فهكذا شعر هو للنخبة فقط وقد يحتمل أكثر من معنى مما يفتح للمتلقي أفقا يبحر بها حسب ما فهم وما شعر به القارئ وتعتبر هذه ميزة نادرة عند الشعراء فليس الجميع قادرا على الفتل كما هم قلة من يستطيعون النقض ويتطرق الشعراء للفتل العميق غالباً في شعر المحاورة حتى يعجز على المحاور الرد على محاوره وقد يستخدم في شعر الفخر والهجاء لكن يبقى الشعراء ذوو الأخلاق السامية أرقى من أن يتضمن فتل شعرهم معاني تحط من قدر أحد أو تسيء لأي شخص فالأنزلاق للسب والشتم ليس من الموهبة ويعتبر عدم ثقة بالنفس.

عبد الله المسعودي:

ياراعي البشت الأسود والعصى والعباه

لايبعد البرد عنه ولا يبا الحر اله

وش أنت من واحدٍ يضرب راسه عصاه

يزوي يده فوق خشم الداب في منزله

جار الله السواط:

البشت راعيه ما يعتاز منكم وصاه

ليتك ترد الغريب اللي جلا عن هله

ياعنك لو يتعالج ما حصله دواه

لا تحسب إنه مقيدٍ عنك فسلسله