هدوء نسبي ..امتزاج الشعبي

الأدب الشعبي فن الامتزاج والجماعات ولا يصبح القول أدباً إلا إذا صيغ صياغة فنية وبمعايير وضوابط في التركيب ، ولا يكتسب هذا القول الشعبية إلا إذا صدر من جماعة معينة فهو الذخيرة الإبداعية المحفوظة لهذه الجماعة والتي تعبر عن قيمهم ومثلهم .ومقومات الأدب الشعبي :الجماعية فهي المقوم الأساسي كونه أدب جمعي والشفهية حيث يتم إنشاء الشعبي وروايته وحفظه شفوياً والعراقة والامتزاج وهو قسمين: الأنواع الشعرية وتشمل أغاني العمل وأغاني البيت وأغاني السمر وأغاني الصبية وأغاني الأعراس والشعر القصصي المغنى وشعر السير والأنواع النثرية وتشمل قصص البيوت كالسبحونة ، قصص مجالس السمر ، السير الشعبية ، النوادر الشعبية ، الألغاز الشعبية والأمثال الشعبية وغالباً يحتاج الأدب الشعبي إلى جماعة حتى يكتمل ويكون أدباً شعبياً.