هدوء نسبي.. شعر الزجل

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فاطمة الدرويش

الزجل أدب شعبي يعود أصله إلى الجزيرة العربية قبل الإسلام وكان من أشهر الزجالين الشاعرة الخنساء ويقول بعض الباحثين أن أصله يعود للأندلس كلمة زجل بالعربية تعني (الصوت).

والزجل في اللغة هو التصويت والتطريب وهو اسم أطلقه الأندلسيون على شعرهم العامي الذي شاع واشتهر في القرن الثاني عشر الميلادي، خاصة على يد ابن قزمان وجماعته،

وانتشر بعد ذلك في لهجات الأقطار العربية الأخرى في المشرق. في بدايات القرن العشرين، أطلق اللبنانيون وصف (الزجل) على شعرهم العامي، إذ كان يعرف قبل ذلك في سوريا ولبنان، بـ (القول) أو(المعنّى).

كما كان يسمى الشاعر (بالقوّال).

وكان يعرف في فلسطين، بـ (الحدا) أو (الحدادي) وعرف الشاعر بالحادي يقول صفي الدين الحلي أن مخترعي الزجل هم أهل المغرب العربي ثم انتقل إلى العراق وباقي الدول العربية ويعتبر الأندلسيون السبّاقون في مجال الشعر المحكي، إلا أنّ الشعب الذي عاش في جبال لبنان، مما عنده من ثروة طبيعية ضخمة وفنون متعددة أضاف العديد من ألوان الشِّعر الشعبي و كان الشعر الشعبي نتيجة طبيعيّة لظهور اللّغة العاميّة، وتطورّه في لبنان كان بتأثير الألحان السريانية الكنيسية وعادة ما يكون في شكل مناظرة بين عدد من الزجالين (شعراء ارتجال الزجل) مصحوباً بإيقاع لحني بمساعدة بعض الآلات الموسيقية وله عدة أنواع منها المعنى والعتابا والشروقي والقرودي والميجانا والندب وغيرها.