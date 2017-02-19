هدوء نسبي ..مبادرة خير

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فاطمة الدرويش

يقول الشاعر نايف الجزاع:

الشعر مثل حد السيف عند اللزوم

‏في مواقف له باس قوي شديد

اعتقله الرافضة بسبب قصيدة فخلد التاريخ اسمه ، قصيدة قال فيها كلمة حق مؤيداً عاصفة الحزم ضد الرافضة ، إنه الشاعر الأحوازي أحمد السبهان الذي اعتقله النظام الإيراني بسبب قصيدته فضج لاعتقاله الشعراء العرب ، وأطلق الشاعر البحريني لافي الظفيري مبادرة الشعراء العرب والتي تهدف إلى توحيد كلمة الشعر والدفاع عن الشعراء في كل الوطن العربي ، انطلقت المبادرة مكونة من عشرين شاعرا من الخليج والوطن العربي ثم توالى انضمام الشعراء للمبادرة ، ناشدت المبادرة من خلال قصائد الشعراء أكثر من جهة حقوقية حول العالم للدفاع عن الشاعر أحمد السبهان الذي تم اخلاء سبيله نتيجة الضغط من أعضاء المبادرة على منظمة العفو الدولية وكذلك حقوق الإنسان ولم يتوقفوا عن السعي لتحقيق أهدافها واستمر العمل على وضع أسس واضحة ترتكز عليها المبادرة وأقيمت أكثر من أمسية شعرية كان فيها نخبة من شعراء الوطن العربي ، ومن هنا نضم صوتنا لأعضاء المبادرة ونشجع هذا العمل الإنساني الرائع حتى يحقق الأهداف التي يسعى لها ونشكر القائمين عليها وعلى رأسهم الشاعر لافي الظفيري صاحب الفكرة ومطلقها والأمين العام لها ، حيث أنها تدعم الأدب العربي وتدافع عن القضايا العربية من خلال الشعر.