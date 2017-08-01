“هدية” تستضيف 150 طالباً من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداع

استضافت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيريةبمقرها الرئيسي أمس 150 طالباً من طلاب مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع.

ضمن برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الذي تنظمه جامعة أم القرى، بهدف التعرف على برامج وخدمات الجمعية.

التي تقدمها للحجاج والمعتمرين والزوار خاصة ما يتعلق منها بالابتكار والإبداع .

وقدم مشرف مكاتب الاستقبال بالجمعية بندر العامر:

تعريفاً شاملاً عن برامجها، واطلاع الوفد على المبادرات التي أطلقتها “هدية منذ تأسيسها في العام 1430هـ .

وإحصائيات عدد المستفيدين منها الذي يتجاوز كل عام الـ9 مليون مستفيد من مختلف بقاع المعمورة يقدم لهم سنويا أكثر من 27 مليون خدمة.

وأوضح أن الجمعية مستمرة في تعزيز دورها المجتمعي.

مؤكداً أن العمل الخيري والعطاء من سمات مجتمعنا الإسلامي، وعليه تحرص الجمعية في إبراز دورها المجتمعي في كافة المجالات التي تخدم أبناء وطننا الحبيب.

من جهته شكر مشرف الوفد عبد الله المرشدي إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية.

والقائمين عليها الذين التمست فيهم روح المسؤولية العالية والعمل المتجدد .

من أجل دفع مسيرة العمل الخيري والارتقاء بخدمة قاصدي بيت الله الحرام.