هذه أجمل المدن الملونة في العالم..

يقصد الكثير من السياح اجمل مدن العالم وخاصة المدن الملونة بحثا عن الحيوية والنشاط فى النفوس.

فهذه المدن تتكون من بيوت كثيرة ملونة بالوان رائعة و منظمة بشكل يبث البهجة و السرور فى النفوس

وتجعل اجازتك مميزة لأنك سوف تشاهد شوارع و مباني لم تراها من قبل

ونعرض على القارئ في هذه المساحة قائمة تحتوي على أجمل المدن الملونة في العالم

جايبور

هي عاصمة ولاية راجاستان الهندية وتُعرف جايبور باسم المدينة الوردية، فجميع المباني داخل مركز المدينة باللون الوردي ويعود هذا الاختيار غير العادي للون إلى القرن التاسع عشر عندما أمر ملك راجاستاني أن تكون جميع المباني مرسومة باللون الوردي قبل زيارة الأمير البريطاني ألبرت أمير ويلز في عام 1876، وكان الهدف من اختيار هذا اللون هو إثارة روح الضيافة والترحيب، بالإضافة إلى الهندسة المعمارية الفريدة التي تُعزز من جاذبيتها.

ويلمستاد

تعود المباني الملونة في ويلمستاد إلى أوائل القرن ال19، عندما كانت عاصمة للمستعمرة هولندية المعروفة باسم جزر الأنتيل الهولندية، وكان الأبيض هو اللون السائد للمباني، ولكن الحاكم ألبيرت كيكيرت كان يُعاني من الصداع النصفي ويُقال أن ضوء الشمس المنعكس من الواجهات البيضاء جعلت حالته أسوء، فأمر أصحاب المباني بدهان جدرانهم بألوان أخرى، وكانت تلك اللألوان المُبهجة السبب في اعتبراها كأحد مواقع التراث العالمي، وتشتهر الجزيرة بشوطئها ومنتجعاتها الرائعة، كما أنها تحتوي على أكثر من 800 موقع تاريخي وأثري.

قرية بوكاب

بوكاب هي قرية متعددة الثقافات في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، تشتهر القرية بالمباني المطلية بالألوان الزاهية والشوارع المرصوفة بالحصى، وكانت تُعرف سابقا باسم الحي الماليزي، وهي منطقة أغلبية سكانها مسلمون منذ أكثر من قرن، وتحتوي على أقدم مساجد في جنوب أفريقيا، وعلى الرغم أن أسباب طلاء المنازل بتلك الألوان غير معروفة؛ إلا أن البعض يدعي أن السكان قاموا باختيار هذه الألوان لأنها أرخص، والبعض الأخر يقول أنه تم رسمها بتلك الطريقة لإثبات الاستقلال بعد نهاية العصر العنصري بالوان مختلفة للتعبير عن تعدد الثقافات.

ساحل سنك تير

يقع ساحل سنك تير في شمال غرب إيطاليا على بحر ليغوريا، ويتألف من خمس قرى تقع على الساحل المُطل على البحر الأبيض المتوسط وهم “مونتيروسو أل ماره” و “فيرنازا” و “كورنيغليا ” و مانارولا و “ريوماغيوي “، وهي منطقة معزولة تتصل بباقي أنحاء البلاد عن طريق السكك الحديدية، لأن بعض المدن لا تزال غير قابلة للوصول بالسيارة، كما أن تقاليد المباني ذات الألوان الزاهية ليس قديم، ولكن بدأ الاتجاه مع زيادة عدد السياح الوافدين.

ولاية غواناخواتو

تقع في جبال وسط المكسيك، وكانت غواناخواتو مركزا لصناعة التعدين الفضة، ويمكن للزوار تتبع ماضي المدينة من خلال زيارة العديد من ساحات القرن ال16 والكنائس المنتشرة في جميع أنحاء التلال، والمباني الملونة المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، وعلى عكس العديد من المدن المكسيكية هذه المدينة تخلو من الاختناقات المرورية.

سانت جونز

تعتبر مدينة سانت جون من أقدم مدن أمريكا الشمالية، المباني التاريخية والألوان الزاهية تجعل سانت جونز تختلف عن عن مكان آخر بأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى التضاريس الجبلية والمباني الباستيل الرائعة.

شفشاون

الطلاء الأزرق العميق والممرات الضيقة والمباني التاريخية جعل من مدينة شفشاون واحدة من أجمل المدن في العالم، تأسست في عام 1470، وقام المستوطنون اليهود باختيار اللون الأزرق لأنه يُحاكي السماء كي يُساعدهم في تذكيرهم بالله، وفي السيتينات شهدت المدينة طفرة سياحية كبيرة.

Tobermory

تقع على جزيرة Isle of Mull في اسكتلندا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1000نسمة، كانت قرية صيد ولكنها الآن أصبحت وجهة سياحية، اشتهرت بالمباني الملونة والمحلات التجارية والمطاعم، وأشهرها فندق Mishnish Hotel الذي تم طلائه باللون الأسود قبل عقد من الزمان.