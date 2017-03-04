هذه اللوحة بسعر 48 مليون جنيه استرليني

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فيينا – وكالات

أعلنت دار مزادات سوذبيز، أن لوحة لزهور رسمها جوستاف كليمت بيعت في لندن بسعر 48 مليون جنيه إسترليني (59 مليون دولار) وهو سعر قياسي بالنسبة للوحات الرسام النمساوي الشهير وثالث أعلى سعر لأي عمل فني في مزاد بأوروبا.

وتحمل اللوحة اسم (باورنغارتن) ووصفت في بيان لوحات المزاد بأنها تحفة فنية من فيينا اكتمل رسمها في عام 1907، وتصور اللوحة زهور الخشخاش والأقحوان والزينيا وورودا مزهرة في حديقة.

وخطفت اللوحة الأنظار في مزاد سوذبيز للفن الانطباعي والحديث والسريالي مساء الأربعاء.

وحقق المزاد مبيعات صافية بلغت 241 مليون دولار وهو ما تقول سوذبيز إنه أعلى مبلغ يتحقق في مزاد بلندن وذلك بفضل المشترين الآسيويين على وجه الخصوص.

وقالت هيلينا يومان رئيسة سوذبيز في أوروبا في بيان: “النتيجة الرائعة لهذه الليلة علامة فارقة جديدة لمبيعات لندن بقدر ما هي تعبير عن نشاط سوق الفن العالمي في 2017”.