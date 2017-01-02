هروب إرهابيين من سجن في البحرين

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المنامة – وكالات

تكثف الأجهزة الأمنية البحرينية جهود البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة في الهجوم المسلح أمس على سجن “جو”،

ونتج عنه هروب عدد من المحكومين بقضايا إرهابية، ومقتل شرطي. وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت على حسابها في “تويتر” عن وقوع “عمل إرهابي مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في (جو)،

وهو ما أسفر عن استشهاد شرطي أثناء تصديه للعناصر الإرهابية. وأضافت: “نجم عن ذلك، هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة”.