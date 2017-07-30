هروب السياحة إلى الخارج..الأسعار والبنية التحتية من أهم الخدمات المفقودة

جدة – وليد الفهمي

رغم المطالبات المتواصلة والدعوات لتشجيع السياحة الداخلية، وكثرة الإعلانات المروجة لها، إلا أن السياحة الخارجية لا زالت متصدرة بساط السفر للشباب والعائلات على السواء؛ ويعد غلاء الأسعار وقلة الخدمات؛ أبرز أسباب تفضيل الخارج على الداخل، هذا ما رصدته “البلاد” ؛ حيث اكتشفنا أن ليلة واحدة في فندق 3 أو 4 نجوم ، يقدم خدمات متواضعة ، يكلف 1500 ريال تقريباً، وهو رقم مرتفع جداً مقارنة بأسعار وخدمات الخارج، وأن تركيا تتصدر وجهات السياحة للمسافر السعودي ، وبعدها دول شرق آسيا وأوروبا.

“البلاد”.. استطلعت آراء مواطنين ومهتمين وخبراء حول تحديات السياحة الداخلية ، وأسباب تفضيل السياحة الخارجية ، وأبرز النصائح للمسافرين وغيرها من النقاط.

• تحديات ..السياحة الداخلية

فيصل العتيبي يشير إلى أن: سياحتنا الداخلية ينقصها أمور لمنافسة السياحة الخارجية ولعل أهمها البنية التحتية ؛ يعني لو تقارن فندق 3 نجوم خارج المملكة ومثيله في الداخل من ناحية الخدمات والسعر ، تجد فارق شاسع ، ويضيف : ناهيك عن شوارع المدن الكبرى في المملكة وكثرت الحفريات فيها وصعوبة التنقل ؛ عوامل لا تشجع الفرد على التوجه للسياحة الداخلية. وبحسب العتيبي أيضا : الفعاليات والمهرجانات التي نظمت موخراً أقيمت على “استحياء” ؛ يعني تقام لفترة محدودة وتتوقف دون استمرار ، بعكس الفعاليات التي تقام خارج المملكة.

جشع التجار

فيما أشار طلال العتيبي لـ “البلاد” إلى أن ارتفاع الأسعار مقارنة بضعف مستوى الخدمات المقدمة؛ كأهم أسباب تفضيل السياحة الخارجية ، منتقداً جشع التجار : الذي يجعلك تفضل السياحية الخارجية ؛ حيث الأسعار المعقولة والخدمات العديدة عالية المستوى.

العزاب في دائرة النسيان

أحمد صنقورة ، موظف بشركة خاصة ، يؤيد الرأي السابق ، مستدركاً : أن الترويج للسياحة الداخلية ، والفعاليات المختلفة معظمها مخصص للعائلات ، ولا توجد أماكن ، ويضيف: العزاب دائما في دائرة النسيان ، لا أحد يتذكرهم ، ولاحياة لمن تنادي .

استنزاف للمواطن

وقال محمد حلوان الشراري ، أن هناك أماكن في المملكة تمتاز باعتدال جوها وجمال طبيعتها ، وهي مقصد سياحي جميل ، لولا غلاء الأسعار المبالغ فيه في تلك الأماكن السياحية ، علاوة على المبالغة أيضا في أبسط الأمور الترفيهية، مؤكداً أن السياحة الداخلية هدفها استنزاف المواطن ، وليس هناك خطط في استقطاب السياح للوطن ، بل تزيد من عزوفهم عنها ، لذلك السائح يعوض السياحة الداخلية بالسياحة الخارجية لقلة التكلفة ، وتوافر وسائل الترفيه التي تكون في متناول اليد .

الوجهة الأولى بلا منازع

يقول “موظف في مكتب سياحي ” بوسط جدة ، إن وجهة تركيا لازالت الأولى بلا منازع؛ للحجز والاستماع بالسفر ، رغم ما تشهد من مشكلات يتعرض له السياح ؛ كالسرقة والنشل وعدم استخراج تأشيرة دخول .

ويشير حازم همام ، مسؤول بمكتب سفر إلى أن أكثر الوجهات طلبا للسفر بعد تركياً هي ؛ شرق اسيا ثم أوروبا ، وداخلياً سجلت أبها الأعلى سفر ، ويرجع همام أسباب عدم الرضا عن السياحة الداخلية بين المواطنين إلى؛ ارتفاع أسعار الخدمات ، وقلة عدد الرحلات الجوية، فضلا عن زيادة أسعار الطيران بنسبة20% ؛ مما يؤدي لتفضيل المواطنين للسياحة الخارجية عن الداخلية.

“الباقات” الخارجية.. مغرية

ونوه همام إلى تقديم مكاتب السياحة “باقات” مغرية للسفر خارجياً بأسعار منافسة للسياحة لداخلية، وتبدأ من4500 حتى 6000 ريال تقريباً ، وتشمل السكن والسفر والتنقل ببعض المناطق لمدة 10 ايام ؛ مما يجعل الدول الخارجية وجهة مفضلة للسفر دون منازع .

مليون سعودي بتركيا حالياً

الدكتور ناصر بن عقيل الطيار العضو المنتدب لمجموعة شركة الطيار للسفر والسياحة ، قال لـ”البلاد” أن هناك تحسن في معرفة الدول ومتطلباتها قبيل السفر إليها ؛ كالتأشيرات والإلمام بالقوانين المحلية، وأن تطبيقات شركات السياحة الداخلية لا زالت تتفرد بتقديم عروض وخصومات ليست متوافرة في مواقع التواصل .

وأضاف الطيار أن سجلات الحجوزات لديهم تؤكد تفضيل السعوديون للسفر إلى تركيا ، كاشفاً أن الأرقام تشير إلى تواجد قرابة مليون سائح سعودي في تركياً حاليا، وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل .

ثنائية الخدمات والأسعار

وأوضح الطيار أسباب تصدر تركيا في؛ السفر مباشرة دون توقف ، وكثرة رحلات شركات الطيران إليها، مؤكداً أن بعض الأزمات ، واحتكار شركات طيران لرحلات السفر لبعض الدول ، قلل فرص هذه الدول سياحيا، ونوه الطيار إلى أن السياحة الخارجية لها مريديها ، وكذلك الداخلية لها مرتاديها وحصتها ، لكن هناك أسباب تجعل السفر خارجياً أفضل منها؛ عدم توفر الخدمات مقارنة بالأسعار التي يدفعها السائح داخلياً .

تفاؤل برؤية 2030

واستبشر الطيار بأن سوق السياحة الداخلية سينتعش : لما نشاهده حالياً من برامج كسوق عكاظ وقريبا القدية بالرياض ،وغيرها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ،التي ستدفع السياحة الداخلية لمنافسة الخارجية ، وستكون هناك مشروعات ومناطق متطورة سيفضلها السياح السعوديون.

نصائح للمسافرين

ونصح الطيار، المسافرين إلى الخارج بالتخطيط للرحلة جيداً قبل السفر؛ عدم التخطيط المسبق، يتسبب في زيادة المصروفات وعدم الراحة ، منبهاً إلى أن بعض المسافرين يغادرون المملكة للسياحة الخارجية حاملين معهم المقتنيات الثمينة؛ مما يجعلهم عرضة للسرقة وعمليات النشل، وبعضهم رغم تقدم التقنية لا يعرفون متطلبات السفر لبعض الدول ؛ حيث تشترط تأشيرات دخول.