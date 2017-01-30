هروب قائدة كتيبة الخنساء بالموصل

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بغداد- وكالات

كشف مصدر محلي في محافظة نينوى، أن مسؤولة كتيبة الخنساء التابعة لتنظيم داعش هربت مع 4 من مساعداتها باتجاه غرب المحافظة،.

وأضاف المصدر، أن التنظيم استنفر عناصره الخاصة لتعقب هروب المجموعة النسائية التي يعتمد عليها “داعش” في إدارة شؤون الانتحاريات، وملف سجون النساء.

وقال المصدر: إن مسؤولة كتيبة الخنساء النسوية التابعة لتنظيم داعش في ولاية نينوى، هربت مع أربع من مساعداتها، واحدة منهن طاجيكية، باتجاه قضاء البعاج غربي نينوى”، أي نحو الحدود مع سوريا.

وبين أن مسؤولة الكتيبة تعتبر بمثابة وزيرة شؤون النساء، وهي التي تأخذ على عاتقها توزيع النساء، وتجنيدهن وإعداد الإنتحاريات.

وأشار المصدر – الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- إلى أن الهاربات اختفين، ومعهن ملايين الدولارات التي كانت بحوزتهن، لافتا إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنهن اتجهن إلى الحدود العراقية – السورية.

من جهة أخرى أعلنت القوات العراقية العثور على معمل لإنتاج غاز الخردل، ومستودع لصواريخ أرض-أرض بالجزء الشرقي لمدينة الموصل المحرر حديثا، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

ونقلت الوكالة عن حيدر فاضل، اللواء في القوات العراقية الخاصة، قوله: إن خبراء فرنسيين أجروا تحليلات كيميائية للمادة التي تم العثور عليها في معمل لداعش، وأكدوا أنها غاز الخردل.

وقال: “نعرف أنهم (مسلحو داعش) كانوا يستخدمون هذا الموقع لإجراء تجارب لإنتاج الأسلحة الكيميائية”.

وأضافت الوكالة، أن العسكريين العراقيين عثروا كذلك على مستودع يحتوي على أكثر من 12 صاروخا أرض أرض، قيل إنها تحمل “علامات روسية”، كان المسلحون يحاولون تسليحها بغاز الخردل.