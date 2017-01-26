هزازي: الانتصار طموحنا

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الدمام-حمودالزهراني

قال لاعب القادسية نايف هزازي: إن طموح الفريقفي مواجهة النصر، هو تحقيق الفوز فقط، وتحسين صورة الفريق من ناحية النقاط أمام الجمهور الرياضي عامةً، والقدساوي خصوصاً.

و أضاف هزازي أنه وزملاءه مدركون مدى صعوبة المواجهة أمام النصر، وأنهم جاهزون لخوض هذا التحدي الكبير .

وذكر هزازي أن الجهاز الفني أعدّ الفريق لتلافي الأخطاء التي ظهرت في مباراة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام نادي الصفا، وذلك لتحسين صورة الفريق وتقديم ما يرضي طموح المشجع القدساوي .