هزازي يرتدي قميص الشباب قريبا

الرياض- البلاد

أكد مصدر مقرب من إدارة نادي الشباب، أن الإدارة اقتربت وبشدة من الاتفاق مع لاعب نادي النصر السابق نايف هزازي، وذلك بعد حصوله على مخالصة مالية في شهر يونيو السابق . وأضاف المصدر المقرب: إن إدارة الشباب كثفت اتصالاتها خلال نهاية الأسبوع الماضي بلاعبها السابق هزازي لإعادته إلى الفريق، وتحديداً عقب تعثر مفاوضاتها مع الهلال حول المبلغ المطلوب للتعاقد مع لاعبها السابق ناصر الشمراني، وأبدى هزازي موافقته على العودة إلى النادي الذي تركه صيف 2015، متجها إلى النصر بصفقة كبيرة. يذكر أن هزازي ارتدى شعار الشباب في الفترة بين عامي 2013-2015 وعطلته الإصابة في الموسم الأول مع الشباب؛ حيث أصيب برباط صليبي، وفي الموسم الثاني تألق بشكل لافت للنظر، وسجل مع الشباب 14 هدفا، ثم انتقل لصفوف العالمي في صفقة تعتبر هي الصفقة الأغلى في الكرة السعودية، حيث استفاد الشباب بمبلغ 27 مليون ريال، مقابل 8 ملايين راتب سنوي لهزازي .

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