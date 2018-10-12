هزة أرضية بقوة ٣.٧ شرق أملج

سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، هزة أرضية شرق مدينة أملج ، وذلك مساء اليوم الأربعاء بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر الساعة التاسعة ودقيقتين بالتوقيت المحلي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أباالخيل بأن الهزة وقعت شرق مدينة أملج بمسافة 25 كم، وقد امتد الشعور بالهزة إلى القرى المجاورة، ولم تتسبب الهزة في حدوث أي خسائر، وأشار إلى أن هذا النشاط الزلزالي يرجع للصدوع الحديثة المنتشرة بالمنطقة، مؤكداً في تصريحه للمواطنين والمقيمين بأن الهيئة تتابع النشاط الزلزالي على مدار الساعة.