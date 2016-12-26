هكر سعودي يخترق قناة روسية

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جدة ــــ البلاد

انتشر على الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو، يظهر فيه “هكر” سعودي، وهو يخترق نشرة أخبار قناة “روسيا اليوم” باللغة الروسية، مجبراً المذيع على قول عبارة: “عاشت حلب حرة”.

ويظهر في الفيديو مذيع النشرة قائلاً: “عاشت حلب حرة”، ويبدو عليه بعد قولها علامات الذهول، وذلك بسبب أسلوب المونتاج الذي صوره بهذا الشكل؛ كي يضيف عنصر الإثارة على الفيديو. وأشار فيديو الهكرز إلى أن اختراقهم لم يقتصر على كلمات المذيع،

بل قاموا أيضاً بتغيير العبارات التي تظهر على شاشة التلفزيون، بإضافة عبارة “أرغب برؤية وجه بوتين في حال قاموا بترجمتها” الأمر الذي من السهل تعديله في أي برنامج مونتاج. وكانت قد انتشرت في المملكة موخراً ظاهرة “الهكر الأخلاقي” كما تطلق على نفسها، ولكن مهمتها اقتصرت على مساعدة الناس على استعادة حساباتهم وإيميلاتهم المسروقة.