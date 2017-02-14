هكر يخترق حساب الصحة على (توتير)

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الدمام ــ البلاد

أفدمت مجموعة أطلقت على نفسها اسم Cyber Of Emotion باختراق الحساب الرسمي لصحة الشرقية على موقع “تويتر”.

وأخذت المجموعة بإطلاق عدد من التغريدات معلنة عودة نشاط المجموعة للاختراق وأنها ليست مجموعة تخريبية.

‏وغردت المجموعة برسالة وجهتها إلى وزير الصحة ‎توفيق الربيعة جاء فيها : كنت جميلاً في وزارة التجارة ولكن ذلك لا يعني أنك ستصبح جميلاً برعاية أرواح البشر

وأضاف الهاكرز: هنالك الكثير من المرضى فقدوا أرواحهم بسبب سوء إدارة الوزارة باستقطاب الأطباء الفاقدين للأهلية.. سياسة استقطاب الأطباء من الخارج ما هي إلا لضعف مرتباتهم الشهرية، ولو كان الهدف منهم العلم، فالوطن يوجد فيه أطباء بـكفاءات عالية”.