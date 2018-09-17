هلاك 22 عنصراً من مليشيا الحوثي ‏في ‏معارك وغارات بالبيضاء

لقي 22 عنصراً من مليشيا ‏الحوثي ‏الإنقلابية وجُرح آخرين في مواجهات مع ‏الجيش ‏اليمني، ‏بجبهة قانية في محافظة البيضاء، وسط اليمن.‏

وقال مصدر عسكري يمني : إن مواجهات نشبت بين ‏الجانبين ‏تمكنت خلالها قوات الجيش ‏اليمنية

من استعادة ‏موقع شبكة ‏حوران للاتصالات والمواقع المحيطة به ‏بالكامل.‏

وأضاف المصدر، في تصريح لموقع / سبتمبر نت / التابع للقوات المسلحة اليمنية : ‏أنه في مديرية مكيراس بذات المحافظة البيضاء قُتل أربعة من مليشيات الحوثي في ‏انفجار لغم من مخلفاتها في المديرية ، كما أسفر انفجار اللغم عن إعطاب العربة التي كان يستقلها عناصر المليشيا .‏