هلاك 22 عنصراً من مليشيا الحوثي ‏في ‏معارك وغارات بالبيضاء

لقي 22 عنصراً من مليشيا الحوثي الإنقلابية وجُرح آخرين في مواجهات مع الجيش اليمني، بجبهة قانية في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني : إن مواجهات نشبت بين الجانبين تمكنت خلالها قوات الجيش اليمنية
من استعادة موقع شبكة حوران للاتصالات والمواقع المحيطة به بالكامل.
وأضاف المصدر، في تصريح لموقع / سبتمبر نت / التابع للقوات المسلحة اليمنية : أنه في مديرية مكيراس بذات المحافظة البيضاء قُتل أربعة من مليشيات الحوثي في انفجار لغم من مخلفاتها في المديرية ، كما أسفر انفجار اللغم عن إعطاب العربة التي كان يستقلها عناصر المليشيا .