هل أخفت لجنة الاحتراف العقوبة مجاملة للبلوي؟

شارك عبر واتساب

البلاد ـ خاص

طالبت الجماهير الاتحادية من رئيس لجنة الاحتراف عبدالله البرقان بالظهور للدفاع عن لجنته من الاتهامات الموجهة لها بإخفاء عقوبة الفيفا بمنع ناديها من التسجيل بقرار من الفيفا خلال فترة التسجيل الشتوية العام الماضي واكماله للدوري بثلاثة محترفين فقط هم مونتاري وسان مارتن وريفاس بعد أن كانت الادارة على اتفاق مع اللاعب العراقي سيف سلمان كبديل للاعب الاسترالي جيمس ترويسي قبل أن يظهر رئيس النادي يومها ابراهيم البلوي ويؤكد أنهم لن يسجلوا وسوف يكتفون بالثلاثي وهو ما صادق عليه البرقان ووصفه بالقرار الشجاع والتاريخي والذي سيساهم في تقليص الديون على النادي حيث يرى عشاق العميد أن الادارة الحالية برئاسة المهندس حاتم باعشن قد تفاجأت بقرار حسم النقاط حيث كانت تتوقع أن تمنع من التسجيل قبل الحسم حسب تسلسل عقوبات الفيفا وهو مافعلته لجنة الانضباط مع نادي الشباب في قضية الاردني خطاب بمنع من التسجيل خلال فترة التسجيل الحالية

الجماهير الاتحادية ترى أن اخفاء تلك العقوبة لعدم احراج الادارة الاتحادية ترتب عليه قرار خصم ثلاث نقاط ابعدت الفريق عن صداراة دوري جميل وربما تقوده لدوري الدرجة الأولى وعلى البرقان كشف الحقيقة.