هل اشترى فيصل بن تركي حصة في ليفربول؟
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لندن- وكالات
أعربت وسائل الإعلام الإنجليزية عن اهتمامها بزيارة الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر لمدينة ليفربول، وتوقيع عقود استثمارية خاصة بالنادي مع نادي ليفربول، أحد أعرق الأندية في انجلترا، بل وفي العالم، كما نقلت الصحيفة البريطانية “ليفربول إيشو”المتخصصة في أخبار نادي ليفربول الإنجليزي عن دعوة الأمير فيصل بن تركي لمباراة الفريق أمام الآرسنال والتي أقيمت في ختام لقاءات اليوم الدورية مساء السبت بالجولة 27 بالبريمليج. وأبرزت الصحيفة زيارة رئيس نادي النصر وتوقيع العقود الاستثمارية مع نادي ليفربول عن طريق الشركة العالمية. وأكدت الصحيفة البريطانية في تقريرها عدم صحة ما تم تداوله من أنباء عن نية الأمير فيصل بن تركي لشراء حصة من النادي الإنجليزي، بل كل ما في الأمر وجود اتفاق استثماري بين الناديين، سيتم العمل على تحقيق أقصى استفادة منه خلال الفترة المقبلة.
الوسوم:فيصل بن تركي حصة في ليفربول
التصنيف: الرياضة
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